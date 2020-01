Wolvenexpert rekent op trendbreuk met vorig beleid dat “jacht als ultieme middel voor alles” zag jv

03 januari 2020

07u35

Bron: Radio 1 0 Jan Loos van Welkom Wolf pleit voor preventie eerder dan “het geweer bovenhalen als eerste beheersmaatregel”. Dat zei hij in De Ochtend op Radio 1. Na zijn gesprek met minister van Omgeving Zuhal Demir hoopt hij op een “trendbreuk met het vorige beleid”. Hij verwacht ook dat er nog meer wolven naar ons land zullen komen.

Loos wil dat er snel werk wordt gemaakt van de voorbereiding van preventieve maatregelen, omdat dat maanden kan duren. “Zoveel tijd heeft wolvin Noëlla of het wolvenkoppel niet. Naya werd al na enkele maanden vermoord”, aldus Jan Loos op Radio 1.

“Het is al goed nieuws dat de nieuwe wolvin Noëlla nog leeft”, zei hij. “Dat ze niet doodgebeten is of verjaagd werd, betekent dat ze is geaccepteerd.” De wolvenexpert is er rotsvast van overtuigd dat wolvin Noëlla en wolf August elkaar al hebben ontmoet. Volgens Loos is de kans op een zwangere wolvin na februari reëel.