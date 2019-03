Wolven Naya en August jagen samen en bijten schapen dood in Limburg bvb

07 maart 2019

17u58

Bron: Belga 0 De wolven Naya en August jagen samen en zijn naar alle waarschijnlijkheid verantwoordelijk voor de vier doodgebeten schapen dit jaar in Limburg. Dat blijkt uit DNA-onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). "Op drie van de vier schapen werden twee DNA-types van een wolf aangetroffen, waardoor de kans klein is dat het om andere wolven gaat dan Naya en August", zegt woordvoerder Koen Van Muylem van INBO.

In het genetisch laboratorium van het Instituut werden de uitstrijkjes onderzocht van zes gevallen van een of meerdere doodgebeten schapen. Vier van de zes incidenten werden in het leefgebied van Naya en August gemeld. Eén geval werd ver daarbuiten gemeld in het Oost-Vlaamse Welle. Daar ging het om een hond, en dat was ook zo in Weelde in de provincie Antwerpen.

Bij de vier meldingen in Limburg (twee keer in Lommel, en één in Oudsbergen en Peer) werd er DNA van een wolf aangetroffen. In drie gevallen werden er twee verschillende types gevonden, zegt Van Muylem. "Naya heeft haplotype 1 en August haplotype 2. De aanwezigheid van beide haplotypes op eenzelfde plaats doet vermoeden dat Naya en August samen jagen. Het is trouwens paartijd momenteel en de kans is reëel dat er in mei welpen komen.”



Het INBO waarschuwt opnieuw om schapenweides beter te omheinen. Voor een bachelorproef aan de HOGent werden 83 weides onderzocht, waarvan 64 met schapen. "Slechts 3 van de 83 weides boden volgens de criteria in het wolvenplan voldoende bescherming tegen wolven. Dat wijst erop dat elke niet-beschermde weide het risico vergroot dat wolven zich specialiseren in vee, eerder dan in wild.”

