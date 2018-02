Wolken verdringen geleidelijk de zon Redactie

18 februari 2018

07u29

Bron: Belga 36 Vannamiddag is het nog vrij zonnig met wat sluierwolken, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanuit het westen. Dat meldt het KMI. Het blijft wel droog, met maxima van 7 tot 9 graden in het binnenland en 2 tot 5 in de Ardennen. In de loop van de nacht breidt de bewolking zich geleidelijk uit over het hele land.

Ook morgen is het wisselend tot zwaarbewolkt met vooral in het oosten van het land nog enkele opklaringen. In de late namiddag komen er in de westelijke helft van het land lage wolken waaruit af en toe wat lichte regen kan vallen. Elders blijft het de hele dag droog. De maxima liggen tussen 2 en 5 graden in de Ardennen en tussen 6 en 8 graden elders.

Nevel en mist

Morgenavond en -nacht breiden de lage wolken zich uit naar het binnenland en verwacht het KMI perioden van regen in het westen, lichte smeltende sneeuw of sneeuw in het centrum en hooguit wat lichte sneeuw in het oosten. Nevel en mist kunnen vooral in het westen het zicht beperken.

Opklaringen

Dinsdag zakt een depressiekern van Frankrijk naar de Middellandse Zee. De regenzone eraan verbonden trekt over Frankrijk en wijkt tijdelijk uit naar onze streken. Op de grens met de koude lucht boven Duitsland kan er langs de oostflank van die regenzone wat sneeuw vallen. In de loop van de dag wordt het droger en verschijnen er opnieuw opklaringen vanaf het oosten. De maxima bedragen dan 3 tot 5 graden in de Ardennen en 5 tot 7 graden elders.

Koud en zonnig

De dagen nadien diept een actieve depressie uit boven de Middellandse Zee en ontstaat er dankzij een aanvoer van erg koude poollucht naar Noordoost-Europa een krachtig hogedrukgebied boven Scandinavië en het noorden van de Atlantische Oceaan. Bij ons blijft het dan koud en zonnig, met overdag temperaturen rond of net boven het vriespunt en 's nachts matige tot strenge vorst. Bovendien wordt het koudegevoel nog versterkt door een ijzige noordoostenwind.