Wolf langer in België dan gedacht: eerste exemplaar kwam twee jaar geleden al naar Wallonië kg

11 september 2018

15u22

Bron: Belga 1 In Wallonië is de wolf al langer terug dan gedacht. Vorig jaar werd er in de Hoge Venen een wolf gespot, maar uit DNA-analyses blijkt nu dat er in 2016 al een andere wolf rondliep in de Ardennen. Dat zegt Waals minister voor Natuur René Collin (cdH).

Collin baseert zich op conclusies van het "réseau loup", een meldpunt voor wolven dat de Waalse overheid vorig jaar in het leven riep, nadat er aanwijzingen waren dat er voor het eerst in honderd jaar een wolf in Wallonië was opgedoken. Die aanwijzingen kregen dit jaar bevestiging: in juni slaagde het netwerk erin om met een 'valstrikcamera' een foto te nemen van een wolf in de Hoge Venen.



Uit de analyse van uitwerpselen konden onderzoekers vaststellen dat het dier wellicht een centraal-Europese bloedlijn heeft en uit Duitsland komt.

Andere wolf

Nu zijn ook oudere DNA-stalen onderzocht. Die stalen werden gehaald uit speeksel op de kadavers van doodgebeten schapen. De dieren waren in augustus en oktober 2016 dood aangetroffen in de buurt van La Roche-en-Ardenne. Uit de analyses blijkt dat het om een andere wolf ging dan de wolf die vorig jaar in de Hoge Venen is teruggevonden.



Ook in Vlaanderen is de wolf terug van weggeweest. Begin dit jaar werd een wolvin gespot in Limburg. Het dier kreeg de naam Naya. Ook de mannetjeswolf August, die begin augustus voor het eerst werd gespot, zou in dezelfde streek rondzwerven.