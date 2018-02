Wolf gespot in Twente: potentieel vriendje voor wolvin Naya? ADN

16 februari 2018

17u51 0 Dinsdag is een nieuwe wolf gespot in het Nederlandse Twente, waar ook onze wolvin Naya onlangs passeerde. Zij liep vervolgens in één ruk door naar België om zich te settelen op het militair oefenterrein van Leopoldsburg. “Als ook dit exemplaar Nederland niet leuk vindt, dan mogen de noorderburen die gerust doorsturen naar Leopoldsburg, zeker als het een mannetje is”, klinkt het lachend bij Jan Loos van de vereniging 'Welkom Wolf'. Zit er een romance aan te komen?

Voortdurend komen er nieuwe wolvenwaarnemingen in Oost-Nederland. De wolf is bezig met een opmars naar Nederland, gevoed door de gestage groei van de Duitse wolvenpopulatie. Vaak zwerven de dieren echter daarna weer richting het noorden, in plaats van dat ze onze richting uitkomen. “Wolven kunnen echt alle kanten opgaan, maar om de één of andere reden komen ze meestal niet naar onze kanten”, legt expert Jan Loos uit. Maar Naya deed dat dan weer wel. Er is dus een klein kansje dat een andere wolf volgt. “Het kan echt alle kanten op, dus het kan gebeuren dat die wolf ook naar hier komt. Frappant genoeg heeft Naya na een flinke afstand afgelegd te hebben zich hier ook onmiddellijk gevestigd, terwijl ze enkele heel interessante natuurgebieden in Nederland is gepasseerd."

Koppel

Moest het exemplaar ook in Leopoldsburg belanden dan zullen de twee elkaar snel vinden, denkt Loos. “Dan zullen ze snel een koppel vormen en kunnen ze het jaar nadien ook al jongen hebben. Als wolven zwerven, zijn ze immers geslachtsrijp. Het kan heel snel gaan.” Loos legde eerder al wel uit dat Naya best kritisch zal zijn voor haar mogelijke partner. “De genetische verschillen tussen wolven en wolvinnen moeten groot genoeg zijn, anders willen wolvinnen hun welpjes niet. De kans dat de genetische verschillen niet groot genoeg zijn, is echter heel klein."

Uit ervaring blijkt dat wolvinnen tot zes jaar lang kunnen wachten op een partner die misschien nooit komt. Naya is nu twee jaar oud. Als ze zes jaar moet wachten, is ze tegen dan hoogbejaard. Jan Loos van Welkom Wolf

Naya zit in ieder geval in Leopoldsburg op haar prins zit te wachten. Wolvinnen zijn in tegenstelling rond de ronddolende mannetjes, die al zwervend blijven zoeken naar een partner, heel geduldig. “Uit ervaring blijkt dat ze tot zes jaar lang kunnen wachten op een partner die misschien nooit komt. Naya is nu twee jaar oud. Als ze zes jaar moet wachten, is ze tegen dan hoogbejaard." Het kan ook dat Naya het wachten na een poosje opgeeft en weer vertrekt. Momenteel blijft ze alvast nog vrolijk op post. "Ze vindt het hier blijkbaar de max. Onze wolvin is ook echt een modelwolf. Ze is heel braaf."

Vriendin?

Als de wolf uit Twente een vrouwtje blijkt, zal de interactie vermoedelijk minder hartelijk verlopen. “Ondanks dat wolven sociale dieren zijn, denk ik dat ze elkaar dan eerder zullen mijden of wegjagen. Bij ons heeft een wolf veel minder voordeel bij een leven in groep dan roedels in bijvoorbeeld Canada. Hier zullen zich wel familieroedels vormen, maar over het algemeen blijven die klein.”

Nu ons land helemaal in de ban is van de wolf, laat Loos graag nog weten dat in de komende weken overal in Vlaanderen infoavonden over wolven worden georganiseerd. Meer informatie kan u vinden op de website www.welkomwolf.be

