Wolf die twee schapen doodbeet, is wel degelijk Naya: "Ze leek helemaal niet schuw"

Dietert Bernaers

22 januari 2018

18u20

De wolf die twee schapen heeft doodgebeten in Meerhout, is wel degelijk Naya, het dier dat sinds begin dit jaar op Belgische bodem verblijft. Dat blijkt uit de gps-signalen die haar halsband heeft verzonden. Intussen is Naya mogelijk ook voor het eerst in levenden lijve gezien. Een Limburger kon een - erg wazige - foto maken.