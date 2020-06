Wolf 'Billy' test jaagpad langs Albertkanaal en gaat onder snelweg E313 SVM

12 juni 2020

16u11

Bron: Belga 0 De wolf die afgelopen week onder meer werd gesignaleerd in de omgeving van Duffel, Berlaar en Kessel is gespot op het jaagpad langs het Albertkanaal in Grobbendonk. Volgens de vzw Landschap betrapte een strategisch geplaatste cameraval dezelfde wolf op een onderdoorgang onder de E313. Het dier heeft onder natuurliefhebbers intussen de naam Billy gekregen.

Landschap wil niet te veel details kwijt over de exacte locaties omwille van de veiligheid van het dier. De vzw wil de info wel snel vrijgeven omdat ze de absolute zekerheid heeft dat wolf Billy zich intussen alweer elders bevindt, minstens voor korte tijd. Wolvenspotters langs het Albertkanaal zullen vanavond dus van een kale reis terugkeren.

De nieuwe beelden bevestigen wat we al lang weten, zegt de vzw. “Wolven mogen dan schrik hebben van mensen, ze hebben absoluut geen schrik van menselijke infrastructuren. Integendeel zelfs, ze maken dankbaar gebruik van de infrastructuurwerken van hun grootste vijand om snel vooruit te komen in het landschap."

De vzw Landschap liet eerder al weten dat de wolf in kwestie allicht een jong mannelijk exemplaar is dat rondzwerft op zoek naar een vast leefgebied. Wolven kunnen tot tientallen kilometers per nacht afleggen, maar blijven soms ook wat langer in eenzelfde omgeving. Wie denkt wolf Billy of een andere wolf gespot te hebben, kan dat melden via het Meldpunt op de website www.welkomwolf.be.

Beelden van de wolf in Duffel (door Maarten Cuvelier):



