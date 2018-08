Wolf August legde minstens 350 kilometer af om bij Naya te belanden en beet zeker drie Limburgse schapen dood Wolven in Vlaanderen ADN

24 augustus 2018

12u52

Bron: Belga 0 Wolf August, na Naya de tweede wolf die sinds deze zomer in ons land rondloopt, is volgens DNA-onderzoek wel degelijk een mannetje. Het onderzoek bevestigt verder dat August in Leopoldsburg drie schapen heeft doodgebeten. Het bericht van VRT NWS is door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) aan Belga bevestigd.

Uit camerabeelden bleek dat de tweede wolf al enkele weken samen met wolvin Naya rondtrekt. Hoewel er al een vermoeden was dat het om een mannetje gaat, kon de wolf dankzij DNA-onderzoek officieel geïdentificeerd worden. "Het DNA bevestigt dat het een mannetje is. Dat is nu onomstotelijk bewezen", zegt Koen Van Muylem, woordvoerder van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Door Nederland naar Naya

Het is wel nog onduidelijk waar de wolf oorspronkelijk vandaan komt, want dat kan niet uit het DNA worden afgeleid. De eerste registratie van August was in de stad Norden in Noordwest-Duitsland, waar hij een schaap gedood heeft en zijn DNA in de databank gestopt werd.



Vanaf dan kon zijn traject gevolgd worden: via onder meer Groningen, Friesland en Drenthe doorkruiste hij op ruim twee maanden Nederland, waarna August ten laatste op 3 augustus - vandaar zijn naam - in België gespot werd. Zo legde de wolf in vogelvlucht meer dan 300 kilometer af. Omdat hij door landelijk gebied trok, gaat het eerder om 350 à 400 kilometer.

Lees ook: Nieuwe foto’s (in kleur) van wolvin Naya en haar lief “August”

Koppel

Er zijn intussen al heel wat foto's waar August en Naya samen of alleen op staan. Op 13 augustus werd de laatste foto van de twee samen genomen. "Hij zal wel reuksporen van Naya gedetecteerd hebben", vertelt Van Muylem. "Het is voorlopig nog even afwachten of ze een paar vormen, maar het heeft er wel alle schijn naar."

Schapen

De schapen die in augustus in Leopoldsburg werden doodgebeten, bleken vooral het werk van August te zijn. Ook Naya bleek verantwoordelijk voor het doodbijten van enkele schapen. De twee wolven handelden op hetzelfde moment, maar er zijn geen sporen van beide wolven op hetzelfde schaap gevonden. Omdat de oorzaak duidelijk bij wolven ligt, wordt de schade door de overheid vergoed.