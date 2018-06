WOI-monumenten komen voorlopig niet op werelderfgoedlijst kg

30 juni 2018

17u52

Bron: Belga 0 De erkenning van de 'begraafplaatsen en herdenkingsmonumenten van de Eerste Wereldoorlog' door de Unesco als werelderfgoed is nog niet voor meteen. De behandeling van het dossier werd zaterdag op de internationale conventie in de Bahreinse hoofdstad Manamah uitgesteld.

De behandeling van het Belgisch-Franse dossier - met een reeks Vlaamse, Waalse en Franse monumenten en begraafplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog - werd uitgesteld omdat een kader ontbreekt voor dergelijke dossiers met een link naar een conflict, legt Piet Geleyns van het Agentschap Onroerend Erfgoed uit vanuit Manamah. Verschillende commissieleden vrezen de connotaties bij dergelijke dossiers over meer recente conflicten.

Icomos, de onafhankelijke organisatie die de nominaties bestudeert, gaat er volgens Geleyns van uit dat het op één à twee jaar tijd mogelijk moet zijn om een kader te ontwikkelen. "Als er binnen de drie jaar een kader komt en het dossier voldoet aan het kader, dan kan de commissie dit dossier opnieuw behandelen." Een nieuw indienen zou dan in principe niet nodig zijn.

"Bijzonder jammer"

"Ik vind het bijzonder jammer dat de WO I-sites (nog) niet zijn ingeschreven op de werelderfgoedlijst", reageert Vlaams minister-president Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed. "We hebben een bijzonder sterk dossier ingediend en alle moeite genomen om aan te tonen dat het om een uniek dossier gaat waar vrede en verzoening centraal staan."

Het comité heeft bij het onderzoek van onze nominatie vastgesteld dat er nóg meer studie nodig is", vervolgt Bourgeois. "Vanuit Vlaanderen zullen we hier uiteraard aan bijdragen en sterk op inzetten."

100 jaar na einde WOI

"Deze beslissing is zoals verwacht. Unesco vraagt eerst een grondig onderzoek", reageert Vlaams Parlementslid Tine Soens van sp.a. Zij haalde het thema meermaals aan in het parlement. "De beslissing wordt uitgesteld naar de volgende sessies. Dat is jammer uiteraard. Het had symbolisch wel mooi geweest om het dossier 100 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog erkend te zien." Unesco gaf al te kennen dat ze geen precedent wil rond de erkenning van conflictgerelateerde sites, klinkt het.