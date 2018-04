Woestijnvis vangt bot in rechtszaak tegen nieuwe taxshelter-regeling

26 april 2018

Bron: Belga

Het Grondwettelijk Hof heeft vandaag het beroep verworpen dat productiehuis Woestijnvis had ingediend tegen de nieuwe regels voor de tax shelter, het fiscaal voordeel voor investeringen in audiovisuele producties. Woestijnvis zag in de regels een schending van het gelijksheidsprincipe, maar het Hof is het daar niet mee eens.