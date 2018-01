Woestijnvis-baas Wouter Vandenhaute (55) krijgt rijverbod en geldboete voor dronken rijden KA HA

31 januari 2018

16u42

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 10 Wouter Vandenhaute (55) is in de Leuvense politierechtbank veroordeeld tot twee maanden rijverbod en 1.600 euro boete voor rijden onder invloed. Hij moet ook medische en psychologische proeven afleggen om opnieuw te mogen sturen.

Vandenhaute, gedelegeerd bestuurder van mediaholding De Vijver Media, waar onder meer het productiehuis Woestijnvis en tv-zenders VIER, VIJF en ZES deel van uitmaken, werd op 18 mei vorig jaar in Heverlee tegengehouden toen hij een eenrichtingsstraat langs de verkeerde kant indraaide. In die deelgemeente van Leuven baat hij restaurant Couvert Couvert uit. Tijdens de controle bleek de vijftiger flink boven zijn theewater. De verbalisanten stelden ook uiterlijke kenmerken van dronkenschap vast.

Omdat de Woestijnvis-baas geen blanco strafblad meer kon voorleggen in de politierechtbank was een gunstmaatregel of uitstel niet meer mogelijk. De geldboete van 1.600 euro en twee maanden rijverbod zijn bijgevolg effectief. Vandenhaute liet zich in de rechtbank bijstaan door advocaat Frans Wouters, maar die wenste verder geen commentaar te geven.