Woensdag feestdag: deze winkels en diensten zijn overmorgen gesloten Nathalie De Bisschop

13 augustus 2018

19u33

Woensdag is het Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart (of Maria-Tenhemelopneming) en zijn niet alle diensten of winkels open. Zo zijn de supermarkten van Colruyt en Lidl allemaal dicht, maar sommige filialen van Delhaize en Albert Heijn zijn wel open. Bekijk hier waar je wel en niet terechtkan.

De supermarkten van Colruyt en Lidl zullen woensdag gesloten zijn. Verschillende filialen van Delhaize zullen wel open zijn en ook van Albert Heijn zijn enkele winkels open.

De meeste diensten van de Vlaamse overheid zijn gesloten. Wie dus gebruik wil maken van de diensten op het gemeente- of stadhuis, zal moeten wachten tot donderdag. Ook de banken zijn in Vlaanderen overal gesloten, bankautomaten zijn uiteraard wel beschikbaar.

De postkantoren van bpost zijn gesloten en er is ook geen bedeling van pakjes en brieven. De postpunten volgen de uren van de winkels.

De treinen van de NMBS rijden woensdag volgens de zondagsregeling. Als je overmorgen de trein neemt, kijk je dus beter nog eens na of je trein wel rijdt.

Ook de bussen van De Lijn rijden volgens de zondagsregeling. Op de website van De Lijn kan je zien welke bussen wel en niet rijden.

In de meesten gemeenten en steden zal er ook geen huisvuilophaling zijn komende woensdag. In de meeste gevallen wordt de ophaling verschoven naar de dag daarna of een week later. Meer info vind je op je op de afhaalkalender.