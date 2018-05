Woelige eerste zitting in dossier Priscilla Sergeant: verdachte uit zaal verwijderd na agressie richting vader slachtoffer TMA

18 mei 2018

19u13

Bron: Belga 5 De eerste zitting voor de Brusselse jeugdrechtbank in het dossier rond de dood van Priscilla Sergeant is bijzonder woelig verlopen. De politie moest tussenbeide komen nadat de inmiddels 22-jarige verdachte A. zich agressief had opgesteld tegen de vader van het slachtoffer. Het dossier werd ook nog niet behandeld maar uitgesteld naar 7 september.

De 14-jarige Priscilla Sergeant werd op 20 juli 2012 dood aangetroffen in een veld in Dworp. Een kleine maand later, op 16 augustus, werden drie verdachten opgepakt: de 46-jarige Johan D.V., de toen 12-jarige J. en de toen 16-jarige A. Die drie hadden het meisje urenlang gepest in de woning van D.V. en hadden nadien het lijk verborgen. D.V. werd aangehouden en de twee minderjarigen werden door de jeugdrechter geplaatst.

Pas in juni 2016 werd het gerechtelijk onderzoek afgesloten, waarna de onderzoeksrechter J. en A. naar de jeugdrechtbank doorverwees. Johan D.V. pleegde in januari 2017 zelfdoding, net voor hij naar de correctionele rechtbank zou doorverwezen worden. Vandaag, bijna zes jaar na de feiten, is A. voor de jeugdrechter verschenen. Zoals verwacht vroegen de partijen om uitstel om het dossier grondig voor te bereiden. De jeugdrechtbank ging op die vraag ook in en stelde het dossier uit naar 7 september.

De confrontatie van A. met de familie van het slachtoffer verliep echter niet zonder moeilijkheden. Niet alleen toonde de vader van Priscilla zich zeer aangedaan maar ook en vooral stelde A. zich agressief op tegen de man. De politie moest de jongeman zelfs uit de zittingszaal verwijderen. Over twee weken, op 1 juni, verschijnt de tweede minderjarige, J. voor de jeugdrechtbank.