Woedende advocaat nabestaanden Ilse Uyttersprot legt klacht neer tegen verdediging: “Geen enkel respect voor slachtoffer” "Ze heeft het niet geweten en heeft niet geleden” TT

07 augustus 2020

11u49

Bron: Belga 136 Anthony Mallego, de advocaat van de nabestaanden van Ilse Uyttersprot, gaat klacht neerleggen bij de stafhouder. Hij vindt het gedrag van zijn confrater die de verdachte bijstaat, onwaardig. "Nog voor men het dossier heeft kunnen inkijken, werden er al verklaringen in de pers afgelegd." Die waren volgens Mallego bovendien hoogst onrespectvol. De advocate, Krist’l De Paepe, is niet onder de indruk. “Dat hij maar doet!” De raadkamer heeft vanmorgen de aanhouding van Jurgen Demesmaeker overigens verlengd.



Strafpleiter Anthony Mallego staat de twee zonen en de moeder van Ilse Uyttersprot bij. "Het is onwezenlijk wat er is gebeurd. Wij willen nu alle rust en sereniteit bewaren. De familie voelt zich gesteund door familie en vrienden en vrijdag zal er in beperkte kring afscheid genomen worden." Op vrijdag 14 augustus nemen familie en vrienden in besloten kring afscheid in de dorpskerk van Moorsel. De begrafenis start om 11 uur en zal live te volgen zijn via YouTube. Binnen in de kerk mogen maximum 100 mensen aanwezig zijn, buiten mag er zich geen volk verzamelen omwille van de coronamaatregelen.



“Het gaat om gruwelijke, laffe feiten. Het gebruikte geweld is ongezien. Wat wel is, is dat ze het niet heeft geweten en ook niet heeft geleden”, aldus Mallego vanmorgen nog.

"Tegen elke vorm van waardigheid”

Maar de strafpleiter heeft ook scherpe woorden voor zijn confrater. "Wat zij zegt in de pers is tegen elke vorm van waardigheid voor de familie, voor de stad Aalst en iedereen die de feiten onderzoekt. Nog voor men in het strafdossier heeft kunnen inkijken, begon men al in de pers met uitvluchten zoals corona, depressie en zelfs de beiaard die luidde en een kortsluiting zou hebben veroorzaakt. Ook begon men haar al meteen bij de voornaam te noemen en al meteen de kwalificatie af te zwakken van moord naar doodslag."



Mallego vindt het ook niet kunnen dat zijn collega details uit het dossier naar de pers lekte. "Het feit dat zij verklaart dat de hamer in de kamer ernaast lag, toont geen respect naar het slachtoffer. Ik ga dan ook de stafhouder inlichten en legt hij ons een persverbod op, het zij zo. Maar ik wacht de wedersamenstelling af", aldus nog een strijdvaardige Mallego.

“Wat een gezever”

Advocate Krist’l De Paepe is niet onder de indruk. “Wat een gezever! Dat hij maar doet. Ik verdedig mijn cliënt zoals ik wil. En dat ik ‘Ilse’ zou hebben gezegd, iedereen kende haar als ‘ons Ilse’. Laat de stafhouder maar oordelen.”

De verdachte van de moord, Jurgen Demesmaeker, werd deze week voor de onderzoeksrechter gebracht op verdenking van moord en aangehouden. De raadkamer bevestigde vanmorgen de aanhouding waardoor de man langer in de cel blijft. Zijn advocate bevestigt de aanhouding. “Er zit ook niks nieuws in het dossier, dus de aanhouding hebben we niet bestreden.”