Wit-Gele Kruis ondersteunt wel het personeel van woonzorgcentra JG

15 april 2020

12u52

Bron: Belga 3 Het Wit-Gele Kruis heeft gereageerd op de bevraging van afgelopen weekend van de Belgische Federatie voor Zorgkundigen (BEFEZO), waarin gezegd werd dat woonzorgcentra geen ondersteuning krijgen. "Onze organisatie biedt al enkele weken hulp aan vijftien Vlaamse woonzorgcentra", stelt Dirk Broos, voorzitter van Wit-Gele Kruis Vlaanderen. "Wij doen dit naargelang de lokale noden en de expertise die het centrum vraagt."

Het Wit-Gele Kruis verzekert dat hun verpleegkundigen en zorgkundigen het personeel van de centra ondersteunen om de werkdruk draaglijk te maken. "We geven hen bepaalde kennis of expertise rond specifieke zorgen die nu nodig zijn", zegt de organisatie voor thuisverpleging.

In de bevraging zei meer dan de helft van de zorgkundigen nog geen vorming gekregen te hebben over de beschermingsmaatregelen en preventie bij het coronavirus. Driekwart van de zorgkundigen zei ook nog geen steun van verpleegkundigen of ander zorgpersoneel uit de ziekenhuizen te hebben gekregen.