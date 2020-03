Wit-Gele Kruis doet oproep: “Laat zorgverleners voor je garage parkeren” Belga

23 maart 2020

17u37 7 De thuisverpleegkundigen van Wit-Gele Kruis blijven ook tijdens de coronacrisis aan de slag. Doordat heel wat mensen telewerk doen en hun auto voor de deur staat, is het moeilijker om in steden en stadskernen parkeerplaats te vinden. Het Wit-Gele Kruis doet daarom een oproep aan eigenaars van garages of inritten om zorgverleners tijdelijk, gedurende de behandeling van een patiënt in de buurt, voor de garagepoort of inrit te laten parkeren.

“We vinden in de steden en stadskernen sowieso moeilijk parkeerplaats, maar nu zo veel mensen thuis zijn, is het op sommige plaatsen quasi onmogelijk geworden om onze wagen te parkeren”, stelt thuisverpleegkundige Lieselotte Jacobs. “Hierdoor verliezen we tijd. Tijd die we natuurlijk liever gebruiken om onze patiënten te verzorgen.”

Papier voor het raam

Mensen kunnen een papier voor hun raam, op de garagepoort of aan de inrit hangen waarop duidelijk staat dat zorgverleners er tijdelijk kunnen parkeren. Via www.witgelekruis.be/parkeren kan je de boodschap downloaden.

In sommige steden kunnen eigenaars ook een ZorgParking-sticker aanvragen om zorgverleners deze toestemming te geven. Verpleegkundigen laten steeds een telefoonnummer achter waarop kan gebeld worden mochten de eigenaars toch dringend weg moeten. “We lanceren deze oproep niet alleen voor het Wit-Gele Kruis, maar voor alle thuisverpleegkundigen, huisartsen, vroedvrouwen en andere zorgverleners die mensen thuis verzorgen en met hetzelfde probleem worden geconfronteerd”, besluit Jacobs.