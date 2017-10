Wisselvallige dag met regen en zon ib

Bron: Belga 0 thinkstock Deze morgen valt er tijdelijk regen. Vanaf het noorden krijgen we snel een afwisseling van zon en wolken met enkele buien, maar vaak ook droog. De middagtemperaturen liggen rond 12 graden in het centrum. Eerst zijn er nog rukwinden rond 60 km/u, later wordt het rustiger. Vanavond vallen er soms buien. Ook vannacht is er kans op een bui met minima rond 7 graden. Dat meldt het KMI.

Morgen wisselen bewolkte perioden en opklaringen elkaar af. Enkele lichte buitjes zijn niet uitgesloten, vooral aan de kust. Elders blijft het overwegend droog. De maxima liggen tussen 7 à 8 graden in de Ardennen en 12 of 13 graden in Laag- en Midden-België. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten.

Storing

Morgen zorgt een storing ten noorden van ons land voor veel bewolking. Langs de Nederlandse en Duitse grens is het risico op wat lichte regen of motregen het grootst. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 13 graden aan de kust bij een overwegend matige zuidwestenwind.

Grijs maar grotendeels droog

Woensdag begint waarschijnlijk grijs, maar gaandeweg krijgen we meer opklaringen bij wat hoge bewolking. Het blijft grotendeels droog. De temperaturen klimmen tot 14 à 15 graden in het centrum van het land bij een zwakke wind uit het zuidwesten.

Donderdag verwachten we over het noorden van het land opnieuw meer bewolking met mogelijk wat licht gedruppel. Verder naar het zuiden is er meer kans op opklaringen en blijft het droog bij maxima rond 13 à 14 graden.