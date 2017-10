Wisselvallige dag met regen en bewolking ib

07u03

Bron: Belga 2 thinkstock Deze morgen is er eerst nog veel bewolking en regent het soms over de oostelijke landshelft. Elders is het wisselvallig met opklaringen maar ook enkele buien. In de loop van de dag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met vooral over het uiterste noorden kans op buien. Dat meldt het KMI.

In de namiddag wordt het droger vanaf het westen. De maxima liggen tussen 12 graden in de Hoge Venen en 16 graden in de Kempen. De matige zuidwestenwind wordt later tijdelijk vrij krachtig en aan de kust zelfs krachtig, met rukwinden van 50 tot plaatselijk 70 km/u. Op het einde van de dag zwakt de wind af.

Vrijdagavond krijgen we droog weer en worden de opklaringen breder. In de loop van de nacht neemt de bewolking opnieuw toe en gaat het geleidelijk regenen vanaf het westen. De minima liggen 8 graden op de Ardense hoogten en 12 graden in het westen en het centrum. De zuidwestenwind waait meestal matig.

Wisselvallig en winderig weekend

Morgen trekt de storing weg naar het oosten. Daarna wordt het wisselvallig en winderig met tussen de buien door enkele opklaringen. Een donderslag is niet uitgesloten. Het kwik stijgt naar 13 graden in de Hoge Venen tot 18 graden in de Kempen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest met pieken tot 55 km/u. Aan de kust is de wind soms krachtig met windstoten tot 65 km/u.

Zondag is het fris en nog vrij winderig. We krijgen afwisselend opklaringen en bewolkte perioden met regen en buien. Het kwik klimt niet hoger dan 12 graden in het centrum. Rukwinden tot 60 km/u blijven mogelijk.

Maandag en dinsdag verwacht het KMI perioden van regen of buien. Het blijft meestal zwaarbewolkt. Bij maxima rond 15 of 16 graden wordt het een paar graden zachter. Woensdag en donderdag komen er opklaringen en neemt de neerslagkans sterk af. Woensdag liggen de maxima rond 17 graden, donderdag stijgt het kwik zelfs tot 19 of 20 graden.