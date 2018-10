Wisselvallig en fris herfstweer met morgen kans op sneeuw in de Ardennen KVDS

27 oktober 2018

06u46

Bron: Belga 0 Het wordt vandaag een wisselvallige dag. In het westen staan er intense buien op het menu met mogelijk onweer, in het oosten van het land is de buienneiging een stuk minder en is het veelal droog met meer opklaringen. De maxima liggen tussen 5 graden in Hoog- België en 10 graden aan zee. Dat meldt het KMI.

Vanavond zijn nog enkele lokale buien mogelijk, vooral dan aan de kust. 's Nachts wordt het overal droog en komen er stilaan brede opklaringen. De minima liggen tussen lokaal 0 graden in Hoog- België en 5 graden aan zee.

Winterse neerslag

Morgen is het droog met eerst nog opklaringen op de meeste plaatsen. Vanuit het zuidoosten neemt de bewolking geleidelijk toe. 's Avonds en 's nachts is er kans op winterse neerslag in de Ardennen. De maxima liggen tussen 3 graden in Hoog- België en 8 of 9 graden in het westen van het land.





Maandag is het doorgaans zwaarbewolkt en kan er hier en daar wat lichte neerslag vallen met op de Ardense Hoogten nog altijd kans op wat sneeuwvlokken. Het is fris met maxima van 3 tot 8 graden.

Dinsdag wordt het mogelijk onstuimig met vrij veel neerslag en wind. In de Ardennen kan de neerslag geruime tijd winters zijn. De maxima liggen tussen 3 en 10 graden. Woensdag is het zwaarbewolkt met kans op wat regen of enkele buien. De maxima schommelen dan tussen 9 en 13 graden.

Donderdag en vrijdag is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. De maxima liggen op het einde van de week tussen 9 en 14 graden, bij een matige wind uit het zuiden tot het zuidwesten.

Meer over België

weer

Ardennen