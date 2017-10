Wisselvallig begin van de herfstvakantie ib

07u01

Bron: Belga 2 thinkstock Na de lokale ochtendmist in het zuidoosten wordt het vandaag wisselend tot zwaarbewolkt. Vooral over het noorden en het noordwesten verwacht het KMI vaak veel wolken en daar kan er wat gedruppel vallen. Elders blijft het overwegend droog. De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 17 graden in het centrum.

Vanavond is het gedeeltelijk tot zwaar bewolkt en droog en tijdens de nacht neemt de bewolking toe en geleidelijk krijgen we perioden van regen vanaf de Noordzee. Deze neerslag bereikt het zuidoosten van het land pas op het einde van de nacht of morgenochtend. De minima schommelen van 8 graden in de Hoge Ardennen tot 13 graden in het westen.

Morgen trekt een zwakke regenzone vanuit Nederland ons land binnen. In Vlaanderen zal het al vanaf de voormiddag droger worden met opklaringen, terwijl Wallonië moet wachten tot de middag of het begin van de namiddag alvorens het er droger en wisselend bewolkt wordt. De maxima schommelen tussen 10 en 13 graden in de Ardennen en 14 of 15 graden elders.

Opklaringen en wolken

Zaterdag na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs zijn er enkele opklaringen, maar vanaf de middag komen er vanuit de kust meer wolken opzetten, die geleidelijk landinwaarts trekken. 's Namiddags of 's avonds is soms lichte regen mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima schommelen tussen 9 en lokaal 15 graden.





Depressie

Zondag zorgt een depressie, die over het zuiden van Scandinavië en de Baltische Zee trekt, in ons land voor wisselvallig en winderig weer met soms enkele buien. De maxima liggen tussen 9 en 14 graden. Maandag staat er een wisselende bewolking met vooral aan de kust en in de Ardennen een kleine kans op een bui. De maxima liggen rond 12 graden in het centrum. Dinsdag en woensdag blijft de lucht verstoord of onstabiel.