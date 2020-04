Wisselen van winter- naar zomerbanden opnieuw toegelaten KVDS

22 april 2020

13u33

Bron: Belga 0 Goed nieuws: het wisselen van winter- naar zomerbanden wordt voortaan ook beschouwd als een dringende reparatie en mag weer gebeurden. Dat staat te lezen in een update van de vaak gestelde vragen aan het nationaal crisiscentrum.

Garages, bandenwerkplaatsen en voorruitreparateurs mogen - alleen op afspraak en op voorwaarde van het respecteren van de maatregelen rond social distancing - weer open gaan voor dringende reparaties. Het gaat om reparaties die noodzakelijk zijn om de veiligheid van het voertuig te garanderen, zoals herstellingen van remmen en lichten, en de vervanging van winterbanden door zomerbanden.

Aan huis

Een dringende herstelling of interventie aan huis kan op verzoek van de consument of het bedrijf, op afspraak en met het respecteren van social distancing. Dezelfde maatregelen zijn ook van toepassing voor fietsherstellers.



Volgens Unizo Limburg gaat het om een belangrijke dienstverlening die nu weer kan worden aangeboden. "Het is voor alle bestuurders de hoogste tijd om de bandenwissel door te voeren. We zien ook stilaan het verkeer weer toenemen en het is algemeen bekend dat de juiste banden bijdragen tot een grotere verkeersveiligheid", zegt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg. "Veel van onze leden beschikken over bedrijfswagens waarvoor deze bandenwissel ook dringend wordt. Daarenboven staan veel bedrijfswagens momenteel nog stil: het ideale moment voor een bandenwissel."



