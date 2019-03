Wiskundeleraar (76) helpt zijn voormalige school uit de nood en staat opnieuw voor de klas mvdb

27 maart 2019

11u33

Bron: RTBF 0 Wiskundeleerkracht is ook in Wallonië een structureel knelpuntberoep. Het lerarentekort waarmee een school in het Naamse Tamines (Sambreville) werd geconfronteerd was zo groot, dat de school wel een beroep moest doen op een 76-jarige (!) oud-collega.

Met succes: Michel Laventurier is teruggekeerd uit pensioen en geeft - puur vrijwillig en zonder vergoeding - opnieuw les, meldt de RTBF.



Laventurier is nog steeds de gepassioneerd leerkracht van weleer. Hij vindt het een eer om terug voor de klas te staan. Een droom die na twaalf jaar uitkomt, verklaarde de zeventiger aan de RTBF. Zijn voormalige school benaderde hem in februari. Sindsdien geeft hij elf uur per week les. Hij doet dit puur op vrijwillige basis: volgens de wetgeving is hij simpelweg te oud om betaald te worden. Het enige wat de school kan doen, is zijn reiskosten vergoeden. Toch is Laventuriers terugkeer van korte duur. De vervangingsopdracht eindigt na de paasvakantie.

Un ancien professeur de mathématiques de 76 ans aide son école face à la pénurie https://t.co/6eNp8M9Qc9 RTBF info(@ RTBFinfo) link

Lees ook: Tekort aan leerkrachten laat zich vooral voelen in lessen wiskunde en Frans