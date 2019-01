Wintersolden gaan van start met 7 procent meer in rekken dan vorig jaar door warm najaar lva

03 januari 2019

04u26

Bron: Belga 0 Vandaag/donderdag starten de wintersolden, de hoogdagen voor koopjesjagers bij de start van het nieuwe jaar. Door het warme najaar ligt er nog 7 procent meer in de rekken dan vorig jaar, zodat de solden zullen starten met een groot aanbod en hoge kortingen van bij het begin. Dat blijkt uit een onderzoek van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) bij 556 uitbaters van kleding- of schoenenwinkels. Ook Comeos en Mode Unie geven aan dat er vanaf de eerste dag fikse kortingen te rapen vallen.

Door het milde herfstweer zag volgens NSZ maar liefst 47 procent van de modewinkels hun omzet dalen, 21 procent van de modewinkels zag hun omzet toenemen en 32 procent had dezelfde omzet als vorig jaar. Bij Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, geeft meer dan de helft van de modewinkeliers (59 procent) aan dat ze dit winterseizoen minder verkocht hebben dan vorig jaar.

"Het was eind oktober nog bijna 20 graden. Dan is het logisch dat mensen niet op zoek gaan naar een dikke winterjas of wollen trui. Sinds kort is het wel een pak kouder geworden, maar de mensen wachten om hun slag te slaan tijdens de solden", zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Comeos verwijst naar de impact van de betogingen van de gele hesjes. "Vooral Brussel werd hierdoor getroffen, waar de verkoop tijdens de actiedagen met gemiddeld 25 procent daalde." De onlineverkoop deed het wel goed. Black Friday was een topweekend voor vele ketens, maar met een keerzijde: in de periode kort voor en kort na, was het windstil. "We zien dat er dit jaar evenveel cadeaus werden gekocht voor de feestdagen, maar dat de verkochte cadeaus lager zijn in verkoopprijs dan andere jaren", merkt Isolde Delanghe van Mode Unie op.

Sperperiode

Op 3 december ging de sperperiode in, waardoor eigenlijk geen kortingen mogen worden aangeboden. Steeds meer detailhandelaars doen echter aan koppelverkoop of aan fluistersolden, in navolging van de ketens. Vooral koppelverkoop is populair: 38 procent van de modedetailhandelaars past koppelverkoop toe, 21 procent doet aan fluistersolden. In 2013 was dat nog respectievelijk 24 en 15 procent. De detailhandelaars proberen zo een stuk van hun omzetverlies van het najaar goed te maken.

De kleding- en schoenenwinkels verwachten veel van de solden. Bijna de helft (46 procent) denkt dat de solden het beter gaan doen dan vorig jaar en 26 procent verwacht zich aan een status quo, aldus NSZ. Bij Mode Unie wordt de soldenverkoop gemiddeld 3 procent lager geschat in vergelijking met de winterkoopjes vorig jaar.