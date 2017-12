Winterse trend op Twitter: de Snowface Challenge Redactie

22u17 0 Twitter/Vincent v/den Broek Snowface Challenge Na de Icebucket Challenge is Twitter een nieuwe trend rijker: de Snowface Challenge. Het netwerk wordt overspoeld met foto's van gezichten in de sneeuw.

Hoe je een 'snowfie' maakt? Gewoon even je gezicht in een laag sneeuw drukken, een foto nemen, en klaar. Je moet er de kou even voor verbijten, maar het levert wel mooie beelden op.

Het geheim van een goede snowfie, is verse sneeuw. Je mag ook niet te hard drukken, weet AD.nl. Als je het goed doet, kan je je gezicht in de sneeuw zien. Vervolgens neem je een foto met flits, voor het beste effect.

Laat mij even meedoen, dacht ik. Gek zijn doet geen zeer en vooral: blijven lachen. 😱😎 Wie weet is dit een remedie tegen mijn writer's block en is mijn oververhitte brein nu helemaal afgekoeld. https://t.co/Tx8ySUwFDu pic.twitter.com/8xziusr1T0 Ann De Craemer(@ AnnDeCraemer) link

De #snowfacechallenge: Druk je hoofd in de sneeuw https://t.co/XWmLOs4IKl AD.nl(@ ADnl) link

Ik heb net met mijn moeder iets uitgevonden wat ik echt heel grappig vond en ik heb het nooit eerder gezien, dus bij deze: 1, steek je hoofd in de sneeuw. 2, pak je telefoon en maak een foto met flits. 3, bekijk alle fantastische sneeuw gezichten. pic.twitter.com/c2eqhrYH41 Janneke(@ traantjess) link

Mijn bijdrage aan de #snowfacechallenge pic.twitter.com/QFUQfoztZE Rik toe Water(@ Heimerik) link

Op t gevaar af dat t een hoax zou zijn, toch maar geprobeerd en t werkt! #SnowMan #snowfacechallenge pic.twitter.com/uAXtE3tTwF paul naarding(@ paulus4) link

De buren zien me met mijn gezicht op de tuintafel duiken en horen me hardop lachen in m’n eentje. Verder gaat alles goed hier #snowfacechallenge #wildeevenkijkenofhetwerkt pic.twitter.com/QeauuiJFHD ᔕIᗰOᑎE(@ SimoneDenHaak) link

#snowface #snowfacechallenge horen, zien en zwijgen en een schreeuw pic.twitter.com/BSTgqrzfCT Vincent v/den Broek(@ BroekVincent) link