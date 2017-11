Het sneeuwt in Vlaanderen: iedereen neemt massaal foto's hr

14u36

Bron: Eigen berichtgeving, belga, VTM Nieuws 0 Wannes Nimmegeers Fietsers banen zich een weg door de eerste sneeuw in Gent. Het sneeuwt op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Dat zorgt voor gladde wegen en verkeersproblemen, maar ook voor veel filmpjes en foto's op sociale media. Hier en daar blijft de sneeuw zelfs even liggen.

Het is vandaag wisselvallig en fris met geregeld buien van regen, smeltende sneeuw of sneeuw. Ook vanavond komen er nog enkele winterse buien aan. Het KMI waarschuwt dan ook voor gladheid door sneeuwval of ijsplekken vandaag en komende nacht. Toch zal de sneeuw volgens VTM NIEUWS niet blijven liggen."We krijgen vandaag positieve temperaturen en ook de buien verdwijnen in de loop van de dag", klinkt het bij VTM-weervrouw Eva Clockaerts. "Vannacht gaat het nog vriezen, maar de komende dagen wordt het opnieuw zachter. Die eerste echte winterprik zal nog even op zich laten wachten."

RV Caroline Temmerman Dikke sneeuwvlokken in Aalst.

RV Dirk Vanderkelen De sneeuw blijft vanmiddag liggen in Ternat/Bodegem.

Hallo #sneeuw! Je bent er vroeg bij, maar mij hoor je niet klagen #lovesnow #deeerstesneeuw @Londerzeel1840 pic.twitter.com/tarkXm2EcC Fairytales.live(@ Fairytales_live) link

Sneeuw valt nu hard genoeg om te blijven liggen in Gijzegem bij +2 graden! #vrtweer @NoodweerBe @frankdeboosere @JaelleVerhulst @SCWaasland @JillPeetersWX pic.twitter.com/wAf7o89sMP FlandersFieldsPhoto(@ Storm_fan) link

Didier Verbaere Pech voor de wekelijkse marktkramers in Wetteren, die vandaag door de sneeuw nauwelijks klanten zagen.

Zo ziet de #technologiecampus van @OnderzoekOdisee in #gent er nu uit.#sneeuw pic.twitter.com/KyO8k97MGv OnderzoekOdisee(@ OnderzoekOdisee) link