Winterplan voorbij: honderden mensen blijven dakloos achter in Brussel SVM

27 april 2018

17u40

Bron: Belga 1 Omdat het winterplan volgende week ten einde loopt, zullen minstens driehonderd mensen dakloos achterblijven in de komende weken en maanden. Maandag gaat het opvangcentrum van het Rode Kruis in Haren dicht, goed voor 340 bedden. "Er waren in de wintermaanden ook steevast zoveel mensen te gast", meldt het Rode Kruis. Voor 19 families is een oplossing gevonden, maar voor alle anderen is er nog geen alternatief.

Samusocial bood in Brussel de voorbije winter onderdak aan bijna duizend daklozen. De centra Borrens en Poincaré zijn inmiddels gesloten, volgende woensdag volgt de locatie in de Koningsstraat. Van dan af heeft Samusocial nog maar 378 plaatsen over.

"Zeker 300 mensen zullen op straat blijven", aldus Samusocial. "Er is een enorme toename van het aantal vrouwen die dakloos door de stad zwerven. Ook het aantal gezinnen dat in de hoofdstad rondzwerft is fel aan het stijgen."