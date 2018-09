Winter tegemoet met één kerncentrale DIETER DUJARDIN & ISOLDE VAN DEN EYNDE

22 september 2018

07u12 16 Tot eind november zal slechts één van de zeven Belgische kernreactoren actief zijn. Een gevolg van de problemen met betonrot. Electrabel maakt zich sterk dat tegen 31 december opnieuw vijf reactoren stroom produceren, maar waakhond FANC wil die data niet bevestigen.

Stevenen we af op een winter met het risico op black-outs, net als vijf jaar geleden? Geen kat ging daar tot nu toe van uit, ondanks de problemen met betonrot in de bijgebouwen van diverse reactoren. Een strategische reserve aanleggen vond minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) dan ook niet nodig. Maar sinds gisteren is de realiteit gewijzigd, nu blijkt dat de herstelwerken aan Tihange 3 achterlopen op schema en de heropening wordt uitgesteld van 30 september tot 1 maart 2019.

"Netbeheerder Elia maakt een analyse. We volgen de situatie op de voet op", klinkt het bij Marghem. Volgens experts is er nog geen reden tot ongerustheid. "De interconnectiviteit met onze buurlanden is de jongste jaren verbeterd, waardoor we meer energie kunnen importeren. Pas als het in Frankrijk echt koud wordt, moet het afschakelplan mogelijk geactiveerd worden.

Uiteraard kan meer import wel gepaard gaan met hogere prijzen", zegt specialist André Jurres, die de problemen een "zegen" noemt. "Jarenlang is er getalmd met het opbouwen van nieuwe capaciteit. Dit maakt de urgentie weer duidelijk."

Voorlopig is het sowieso te vroeg om de noodklokken te luiden. Electrabel gaat ervan uit dat tegen het einde van het jaar weer vijf centrales draaien (zie tabel). Maar de nucleaire waakhond FANC wil die data niet bevestigen. "Voor ons kan er pas heropgestart worden zodra is aangetoond dat de stabiliteit van de bijgebouwen gegarandeerd is."