Winter- maakt plaats voor lentegevoel: stralend weekend op komst TTR

16 februari 2018

17u46

Vandaag is het behoorlijk zonnig en ook dit weekend worden we getrakteerd op zon met temperaturen tot 7 graden. Dat voorspelt het KMI. Het zonnige winterweer betekent een stralende afsluiter van de krokusvakantie. De toeristische sector aan de kust en de Oostkantons blikken met een positief gevoel terug. Bovendien worden door het zonnige weer dit weekend ook lastminutereservaties verwacht.

Zaterdag begint met vrij veel wolkenvelden, maar al snel wordt het zonnig met maxima temperaturen die schommelen rond 7 graden. Ook zondag trotseert de zon de wolken. Enkel ten zuiden van de Samber en de Maas is er morgen nog sprake van winterse neerslag.

Tijdens de krokusvakantie trokken heel wat toeristen door het ideale wintersportweer naar de Oostkantons. Uit een telefonische enquête door de toeristische dienst van de Oostkantons blijkt dat bezetting van de hotels varieerde van “goed” tot “zeer goed”. Het Toeristisch Agentschap Oost-België consulteerde hiervoor 35 uitbaters van de 163. Vooral de grotere woningen, die al lang op voorhand gereserveerd worden door grote families of groepen, zijn een echte trendsetter.

Ook de kust blijft een populaire vakantiebestemming dicht bij huis. Al zo’n 350.000 dagtoeristen kozen deze krokusvakantie voor de Belgische kust. De hoteluitbaters reageren tevreden. Dat meldt provinciebedrijf Westtoer na een rondvraag. Zij noteerden voor de weekends een hotelbezetting van 70% of meer. “Dat bevestigt dat de Kust een bestemming is voor de vier seizoenen. Zowel weekends als vakantieperiodes buiten het zomerseizoen scoren prima”, zegt Dirk Marteel van Westtoer. De kustgemeenten spelen met tal van evenementen steeds meer in op toeristen die kiezen voor een verblijf aan de kust tijdens de wintermaanden.