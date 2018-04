Winnaar EuroMillions is terecht: man uit Luik won 17 miljoen, maar wist dat zelf niet kg

13 april 2018

16u55

Bron: Nationale Loterij 0 De winnaar van de EuroMillions is bekend: het gaat om een veertiger uit Luik. Hij won op dinsdag 17 miljoen euro, maar kwam dat pas te weten na een telefoontje van de Nationale Loterij. De man werd nochtans verwittigd via een e-mail, maar die had hij per ongeluk verwijderd zonder hem te lezen.

Op dinsdag viel de EuroMillions-jackpot: één veertiger uit Luik had als enige in Europa de vijf cijfers en de twee sterren juist. Daarmee won hij 17 miljoen euro, maar dat kwam hij pas de dag nadien te weten.

Hij werd woensdag opgebeld door de Cel Winnaarsbegeleiding en kon zijn oren niet geloven, zo vertelt woordvoerster van de Nationale Loterij, Caroline Vangoidsenhoven. “Hij viel totaal uit de lucht, en wilde eerst niet aannemen dat hij daadwerkelijk gewonnen had.” Toen de man uiteindelijk toch overtuigd werd, volgden er tranen van geluk. Hij was van plan het nieuws eerst persoonlijk aan zijn vrouw te gaan vertellen, maar was zo blij dat hij het al verklapte aan zijn moeder, die toevallig belde.

Wanneer spelers via de website deelnemen, worden ze bij een winnend lotje verwittigd via mail, aldus Vangoidsenhoven. Dat gebeurde ook nu, maar omdat de man al jaren meespeelt met EuroMillions en daarbij regelmatig kleinere bedragen won, nam hij aan dat het opnieuw ging om een beperkt bedrag. Daarom verwijderde hij de e-mail, zonder die te lezen. Gelukkig kon de Nationale Loterij zijn contactgegevens opsporen via het online platform.

Doorheen de jaren speelde de man altijd met dezelfde cijfers. De specifieke combinatie kreeg hij toen hij jaren geleden een keer via ‘Quick Pick’ speelde: daarbij wordt een willekeurige reeks cijfers gegenereerd door de computer van de Nationale Loterij. De man onthield de reeks, en dat leverde hem uiteindelijk de jackpot op.

Wat de man van plan is met het geld, is niet bekend.