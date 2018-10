Winkeluitbater vraagt overvallers om later terug te komen. Ze luisteren kv

23 oktober 2018

19u06

Bron: RTL Info 28 De uitbater van een vapeshop in Montignies-sur-Sambre nabij Charleroi had zaterdag al snel in de smiezen dat de zes overvallers die voor zijn neus stonden niet al te snugger waren. De overvallers eisten geld, maar hij vroeg hen om aan het eind van de dag terug te komen, wanneer er meer in de kassa zou zitten.

Zaterdag omstreeks 15 uur wandelden zes overvallers de e-sigarettenwinkel van Didier binnen. Twee van hen tilden hun t-shirt op en toonden hun wapens. Ze begonnen meteen flesjes in hun zakken te stoppen.

Didier slaagde erin om hen met pure bluf de deur uit te krijgen: “Ik heb hen duidelijk gezegd: ‘Je pleegt geen overval om 15 uur. Dat is alsof je om 5 uur ’s ochtends een krantenwinkel zou overvallen. Het is om 18.30 uur dat je me moet overvallen. Als je vanavond terugkomt, kan je 1.000 ballen buitmaken, of zelfs meer.” Het goedgelovige groepje zag wel wat in die redenering en wandelde braafjes naar buiten.



De man verwittigde vervolgens de politie. Die was ervan overtuigd dat de bende niet zou terugkeren. “Ik heb hen gezegd dat ik denk van wel”, vertelt Didier. “Ik had de indruk dat het geen grote lichten waren”.

En hij had gelijk. Al kwamen de overvallers aanvankelijk te vroeg terug. Aangezien de politie nog niet paraat stond, moest Didier tijd winnen: “Ik heb hen gezegd: jullie moeten je een horloge aanschaffen. 17.30 uur is geen 18.30 uur. Het is nog geen 18.30 uur. Vertrek. En ze zijn terug vertrokken.” Nadien keren de mannen terug: deze keer stonden de agenten wel paraat. Vijf overvallers gingen ervandoor, een zesde werd ter plekke opgepakt.

Vijf personen werden uiteindelijk gearresteerd. Een minderjarige werd in een gesloten instelling geplaatst. De overvallers riskeren meerdere jaren cel.

Didier beseft dat hij met zijn gebluf een groot risico heeft genomen: “Voor hetzelfde geld had ik in feite een kogel kunnen krijgen”, zegt hij. Uit vrees voor represailles laat hij nu extra bewakingscamera’s in zijn zaak installeren.