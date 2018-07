Winkelstraat Kortrijk geëvacueerd na brand in Press Shop Alexander Haezebrouck

30 juli 2018

13u08

Bron: eigen berichtgeving 8 De Lange Steenstraat in Kortrijk is sinds 12.30 uur gedeeltelijk geëvacueerd nadat brand uitbrak in de Press Shop. De brand ontstond op het gelijkvloers. Omdat de winkel dicht was, moest de brandweer de deur openbreken. Ze konden het vuur snek blussen maar die richtte wel behoorlijk wat schade aan.

De hulpdiensten gaan nu nog na of in de appartementen boven niemand meer aanwezig is.