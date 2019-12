Winkels dreigen zonder Coca-Cola te vallen door sociale onrust HR

20 december 2019

12u05

Bron: Belga 204 Binnenland Door vakbondsblokkades aan distributiecentra van Coca-Cola in heel het land dreigen sommige winkels zonder de populaire frisdrank te vallen. “Een paar kleinere winkels ondervinden minder bevoorrading”, bevestigt het bedrijf.

Aan de distributiecentra verspreid over het land staan vandaag nog steeds vakbondsblokkades, zegt een woordvoerster van de frisdrankgigant. De actie is al bezig sinds woensdag. De distributiecentra van Coca-Cola in Gent, Antwerpen, Hasselt, Heppignies en Chaudfontaine worden geblokkeerd. Aanleiding is een in januari aangekondigde herstructurering. Coca-Cola maakte toen plannen bekend om twee van zijn vijf distributievestigingen te sluiten, in Hasselt en Heppignies.

Het sociaal overleg zit strop en het bedrijf vroeg een verzoening aan. "De sociale dialoog is aan de gang", klinkt het vandaag bij Coca-Cola. Het bedrijf denkt dat de acties maar een beperkte impact zullen hebben op de bevoorrading van de klanten. Toch dreigen enkele winkels dus al zonder te vallen.