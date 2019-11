Winkelmanager uit racistische opmerkingen terwijl personeel in drie rijen moet staan: “Arabes, gwers et macaques” mvdb

LUIK Een filmpje waarin de shopmanager van een JD Sport-winkel in Luik racistische opmerkingen uit tegenover personeelsleden gaat viraal in Franstalig België. Na sluitingstijd vraagt de vrouw hen om zich op te stellen in drie rijen: "Arabes, gwers et de macaques." Pierre, een van de werknemers, heeft klacht ingediend. "Ik voel me vernederd."

De beelden dateren van woensdag 23 oktober en circuleren sinds zondag op sociale media. Bij het filiaal in het Luikse winkelcentrum Médiacité maakt de vrouwelijke shopmanager na sluitingstijd zich klaar voor een procedure die klaarblijkelijk standaard is bij de Britse winkelketen: tassen en rugzakken van het winkelpersoneel controleren om zo mogelijke diefstallen te vermijden.

Op het filmpje is te horen dat de winkeluitbater de aanwezigen te woord staat. “Zonder iemand te willen kwetsen , vraag ik om een rij ‘Arabes’, een rij ‘gwers’ ( waarmee ze op blanke medewerkers doelt, red.) en een rij... “. Een mannenstem onderbreekt haar en vraagt: “dus je geeft toe dat je zonet vroeg ‘bamboulas’(scheldwoord voor zwarte Afrikanen, red.) en ‘makaken’ ga in de rij staan?’ “Ik zei geen bamboela, ik zei makaak”, luidt haar verbazende repliek.

Personeelslid Pierre (23), zelf van Afrikaanse origine, verklaarde aan de Sud Presse-kranten dat hij haast in tranen naar huis trok. “We waren verbaasd dat ze ons zo rangschikte, maar sommige collega ‘s lachten erom. Hoe is dat mogelijk? Om zoiets lachen doet pijn. Ik voel me vernederd.”

Pierre meldt het incident dagen later aan een senior manager. Die probeerde het incident tot een minimum te herleiden. Iets waar Pierre erg boos om is.” Ik kreeg te horen dat ik eroverheen moest komen. Dat het op een humoristische manier werd gezegd. Niet te geloven, dat ze haar steunen.”

De shopmanager heeft zich inmiddels geëxcuseerd. Pierre snapt niet waarom ze geen sancties krijgt opgelegd. “Ik werk graag bij de sportwinkel, maar naar wat ik heb opgevangen is dit niet de eerste keer dat dit soort dingen voorvallen.” De Luikenaar heeft klacht ingediend bij zijn vakbond. Hij overweegt ook de politie in te schakelen. Actiegroep Ligue de la Défense Noire Africaine (LDNA) wil zaterdagnamiddag betogen voor de winkel.