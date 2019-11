Winkelmanager JD Sports riskeert jaar cel voor racistische uitlatingen jv

08 november 2019

20u24

De manager van een winkel van sportkledingketen JD Sports die verdacht wordt van racistische uitlatingen, is vanochtend opgepakt en verhoord. Dat meldt het parket van Luik. De jonge vrouw riskeert tot een jaar cel en een boete.

De dame geeft de feiten toe, maar minimaliseert haar uitlatingen en zegt dat het om humor ging. Het parket geeft aan dat de toon die gebruikt werd, niets verandert aan de inbreuk.

De feiten speelden zich een tweetal weken geleden af in de winkel van JD Sports in Mediacité. Ze kwamen aan het licht na de verspreiding op sociale media. Het personeel van de winkel wordt telkens aan het einde van de werkdag gefouilleerd om zeker te zijn dat ze niets gestolen hebben.



Deze keer vroeg de manager aan haar personeel om zich op te delen in drie groepen: "arabes" (Arabisch sprekend, red), "gwères" (term uit de rapwereld voor Europeaan, red.) en "macaques" (neerbuigende term voor zwarte, red.). Op sociale media circuleren beelden van de manager.

Sinds de publicatie van de video werden al zeker twee winkels van de keten geplunderd, een in Luik en een in Brussel. Het parket van Luik beklemtoont dat oproepen tot geweld eveneens strafbaar is.