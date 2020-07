Winkelen met twee? Geen probleem voor Van Ranst, wel voor Wilmès Astrid Roelandt

28 juli 2020

22u49 0 De Nationale Veiligheidsraad besliste eergisteren om een einde te maken aan het ‘funshoppen’. Voortaan moet je weer alleen naar de winkel, en mag je daar niet langer dan 30 minuten blijven. Nochtans zag Van Ranst er geen graten in om winkelen met 2 toe te laten. Maar de premier hield vast aan het expertenrapport.

Niet iedereen op de Nationale Veiligheidsraad was het er aanvankelijk mee eens om van winkelen weer een sologebeuren te maken. Dat was nochtans het advies van de experten. Maar sommigen vreesden dat de economische impact daarvan groot zou zijn, zeker aan de vooravond van de zomersolden. Onder meer minister van Middenstand Denis Ducarmes (MR) zou op de Veiligheidsraad expliciet gevraagd hebben of het niet mogelijk was om met 2 te gaan winkelen, als het maar gaat om iemand uit je bubbel is. Viroloog Marc Van Ranst, die namens de experten op de Veiligheidsraad aanwezig was, zei daar geen graten in te zien voor de volksgezondheid. Maar premier Wilmès wilde daar niet van weten en wilde het rapport van de experten tot op de letter volgen, na de kritiek die er vorige week gekomen is.

Dat rapport is natuurlijk door meerdere wetenschappers opgesteld, en niet alleen door Van Ranst. “Wilmès wilde niet nog eens het verwijt krijgen dat de Veiligheidsraad niet streng genoeg was en op cruciale punten afweek van de experten", aldus een bron aan tafel. “Volgens haar was het in ieders belang om het advies volledig te volgen. En je moet haar ergens wel gelijk geven: dit keer gaven de virologen geen kritiek in de media.” Toch wordt er gevreesd dat de winkels zwaar zullen lijden onder de beperking. “En niet alleen de winkels, ook de horeca. Als iedereen weer individueel winkelt, dan worden er overdag ook minder terrasjes gedaan.”