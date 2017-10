Winkeldieven moeten boete rechtstreeks aan handelaar betalen KAV

05u15 0 thinkstock Winkeldieven moeten vanaf 1 januari rechtstreeks een boete betalen aan de handelaars die ze bestolen hebben. Daarover is een akkoord in de maak. In Nederland heeft zo'n systeem al succes.

Antwerpen staat afgetekend op kop wat winkeldiefstallen betreft, zo blijkt uit een analyse van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). In 2016 werd daar 36,4% van alle Vlaamse winkeldiefstallen gepleegd. Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen volgen met 23% en 18%. Vlaams-Brabant (13%) en Limburg (11%) staan onderaan. "Antwerpen en Gent blijven door het grote aantal winkels de belangrijkste aantrekkingspolen voor dieven", zegt NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws.

Nederlands systeem

Om het probleem aan te pakken, kijkt het NSZ naar Nederland. "Daar mogen handelaars een schadevergoeding van 181 euro vragen aan een winkeldief." Het systeem werkt, stelt Mattheeuws. "65% van de claims wordt direct door winkeldieven betaald. Wie dat niet doet, krijgt een incassotraject voorgeschoteld. Zo wordt in totaal 80% van alle boetes geïnd." De winkeliers moeten administratiekosten betalen aan de Stichting Afrekenen met Winkeldieven, die alle rompslomp regelt, maar houden zelf nog 143 euro over. "Het aantal diefstallen is er gedaald en handelaars doen sneller aangifte, omdat de kans groot is dat ze vergoed worden."

Minister Denis Ducarme (MR), bevoegd voor zelfstandigen en kmo's, is het idee genegen. "We werken aan een protocolakkoord met Binnenlandse Zaken en Justitie en zelfstandigenorganisaties Unizo en NSZ", klinkt het op zijn kabinet. "Alle partijen zitten op dezelfde golflengte en we zouden er graag op 1 januari mee starten." Hoe hoog de boete in ons land zou zijn, is nog niet beslist. (KAV)