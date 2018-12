Winkelcentrum Gent Zuid ontruimd door “indringende” mazoutgeur HA

26 december 2018

17u39

Bron: Twitter, Belga, VTM NIEUWS, eigen berichtgeving 30 Shoppingcenter Gent Zuid wordt rond deze tijd opnieuw vrijgegeven na een melding eerder vanavond over een “indringende” gasgeur. Dat meldt de Gentse brandweer op Twitter.

De hulpdiensten kregen rond 17 uur een oproep binnen over een “indringende gasgeur” in het winkelcentrum aan het Woodrow Wilsonplein. De politie en brandweer kwamen ter plaatse en uit voorzorg werd beslist om het gebouw en de ondergrondse parking te ontruimen. Enkele honderden mensen werden daarop geëvacueerd.

Na verder onderzoek bleek het om een mazoutgeur te gaan in het winkelcentrum. “De oorzaak is vermoedelijk een lek van een stookolietank in een technische ruimte in de kelder. Er is dus geen gevaar”, liet de brandweer weten op Twitter. Metingen gaven nergens hoge waarden aan en dus is beslist om het gebouw opnieuw vrijgegeven, klinkt het op Twitter.

Het shoppingcentrum, dat 11.000 m² groot is en aan een 35-tal winkels onderdak biedt, is open tot 20 uur.

