Winkelcentrum Gent Zuid ontruimd door “indringende” gasgeur HA

26 december 2018

17u39

In het centrum van Gent is het shoppingcentrum Gent Zuid ontruimd door een "indringende" gasgeur. Dat melden de Gentse lokale politie en de brandweerzone Centrum.

De hulpdiensten kregen rond 17 uur een melding binnen over een “indringende gasgeur” in het 11.000 m² grote winkelcentrum aan het Woodrow Wilsonplein. De oorzaak is nog niet bekend, maar uit voorzorg werd beslist het gebouw te ontruimen. Enkele honderden mensen werden geëvacueerd.

Het is niet duidelijk hoelang het gebouw, waarin een 35-tal winkels gevestigd is, gesloten zal zijn. Het shoppingcentrum is normaal tot 20 uur open.

