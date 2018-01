Winkel amper een maand open: dronken chauffeur knalt met auto tegen vitrine Koen Moreau

20 januari 2018

10u31

Bron: Eigen berichtgeving 5 Een wagen is de voorbije nacht ingereden op een elektriciteitskast en het gevelraam van Maison Melanie tegenover de kerk van Burst (Erpe-Mere). Een raam kwam los uit de gevel en de verkeerslichten vielen uit.

Amper een maand na de opening van de nieuwe decoratie- en delicatessenwinkel Maison Melanie mocht de zaakvoerster 's nachts naar haar winkel komen. 'Ik kreeg een telefoontje van de politie en ben meteen komen kijken', vertelt Melanie De Coster. Ter plaatse zag ze dat een Volvo stationwagen bij het rechts afdraaien vanuit Aalst richting Sint-Lievens-Houtem uit de bocht was gegaan en tussen een verlichtingspaal en verkeersbord tegen haar zijvitrine was gereden. "Het raamkader is uit de muur losgekomen, maar op het eerste zicht is de schade nog relatief beperkt. Zo kort na onze opening is dit helaas wel geen meevaller."

Excuses

De chauffeur, een man uit Houtem, raakte niet gewond en excuseerde zich uitgebreid voor de toestand waarin hij zich bevond. Hij werd door de politie meegenomen voor verdere analyse. Vrijwilligers van brandweerpost Lede maakten het raam dicht met houten platen. Technici kwamen ter plaatse om de verkeerslichten en de stroomtoevoer te herstellen.