Windmolenparken op zee moeten draaien in lagere versnelling

28 april 2020

20u11

De coronacrisis zorgt ervoor dat de windmolenparken op zee geregeld in lagere versnelling moeten draaien. De sector wijst naar de kerncentrales. Die zijn niet flexibel genoeg en staan de energietransitie in de weg, aldus het Belgian Offshore Platform (BOP).

Het aantal dagen met negatieve prijzen op de groothandelsmarkt voor elektriciteit is sinds de coronacrisis toegenomen. Er is minder vraag terwijl er veel aanbod is van zon, wind en nucleaire centrales.

Dat zorgt ervoor dat de windmolenparken op zee sinds half maart geregeld worden afgeregeld, en dus minder stroom gaan leveren. In enkele minuten tijd kan offshore wind volledig worden stilgelegd.



Volgens het Belgian Offshore Platform, de vereniging die de eigenaars van de windparken in de Noordzee vertegenwoordigt, is er "steeds frequenter" een afregeling van ongeveer 500 MW, of zowat een derde van de geïnstalleerde capaciteit. Op paasmaandag werd zelfs meer dan de helft (900 MW) tijdelijk stilgelegd. Volgens BOP-cijfers bedraagt het productieverlies over een periode van zes weken afhankelijk van het park tussen de 4,65 en 17,5 procent.

De vraag van afschakeling kan komen van hoogspanningsbeheerder Elia, om het evenwicht op het net te bewaren, of van de afnemer van stroom bij negatieve prijzen, als dat in het contract zo staat bepaald.

De niet-flexibele kerncentrales staan de energietransitie in de weg Annemie Vermeylen, Belgian Offshore Platform

Kerncentrales wel op volle kracht

De windmoleneigenaars stellen vast dat terwijl zij moeten afschakelen, de nucleaire centrales aan volle capaciteit blijven draaien. "Dat staat haaks op de energietransitie. De niet-flexibele kerncentrales staan de energietransitie in de weg", aldus Annemie Vermeylen, secretaris-generaal van het Belgian Offshore Platform. De sector vreest dat het een trend wordt om te kiezen voor nucleair, en hernieuwbaar af te schakelen.

Kernuitbater Engie Electrabel argumenteert al een tijd dat het wel degelijk gascentrales afschakelt, dat modulering van kerncentrales in de huidige omstandigheden én technisch onmogelijk is, én vooral dat de negatieve prijzen een gevolg zijn van prijsontwikkelingen op de energiemarkt van Centraal-West-Europa. Doorslaggevend daarbij zijn de zachte temperaturen, zon, wind en de Duitse kolencentrales.