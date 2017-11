Windhoos gespot boven Koekelare en dat is vrij uitzonderlijk. Frank Deboosere legt uit waarom Timmy Van Assche

Even voor 15 uur vanmiddag werd boven de West-Vlaamse poldergemeente Koekelare een opvallende windhoos gespot.

“Het is de eerste keer dat we zoiets zien, ongelooflijk”, vertellen Björn Vermeersch en Annelies Devos, die prompt een foto maakten. “De windhoos werd alsmaar groter en groter. Dit is toch wel spectaculair.”

Windhozen zijn vrij uitzonderlijk en ontstaan in een vochtige atmosfeer, zo legt weerman Frank Deboosere uit. “Bij een windhoos of tornado gaat het om een kolom lucht die snel rondwervelt en waarin zich grote drukverschillen voordoen. Zo ontstaat een soort draaikolk met een grote opwaartse kracht. De windhoos wordt zichtbaar omdat het bestaat uit fijne waterdruppels.”