Windenergieproductie piekte tijdens storm Dennis kv

17 februari 2020

18u38

Bron: Belga 0 De storm Dennis die gisteren over ons land raasde, was goed voor een piek in de productie van windenergie. Maar liefst 30 procent van de totale energiemix was afkomstig van wind, zo maakte hoogspanningsnetbeheerder Elia maandag bekend. Dat is dubbel zo veel als gemiddeld.

Volgens het Belgian Offshore Platform kwam meer dan de helft van de Belgische windproductie zondag van de windmolens op zee. Bij de storm Ciara, die op 9 februari België aandeed, was een kwart van de energiemix afkomstig van windenergie. Omwille van zware windstoten werden windmolens toen soms even stilgelegd.

Windenergie wint in België en Europa steeds meer aan belang - er komen nog altijd windmolens bij. Het voorbije jaar kwam de geproduceerde windenergie in ons land uit op 8 TWh, een absoluut record en een pak meer dan de 6,3 TWh in 2018. In Europa kwam er voor 15,4 GW aan windmolens bij, zo maakte WindEurope vandaag bekend. Vooral in Groot-Brittannië en in Spanje steeg het aantal productie-eenheden fors. Duitsland speelde lang een voortrekkersrol, maar hinkt nu achterop wat nieuwe installaties betreft. Volgens WindEurope is er meer nodig opdat de Europese Unie haar klimaatdoelstellingen haalt.