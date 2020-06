HUAWEI Gesponsorde inhoud WIN een Huawei P40 Pro smartphone, Huawei Watch GT 2 en Huawei Freebuds 3 en sport je fit deze zomer met HLN Fit 4 Summer Aangeboden door Huawei

26 juni 2020

08u00 0

Gezond leven en bewegen kan altijd en overal. In de fitnesszaal, op de atletiekpiste of gewoon in en rond je kot. Om die thuisblijvers een hart onder de riem te steken, vuren topfysiotherapeut Lieven Maesschalk en HLN.be deze zomer de allerbeste workouts op je af onder de naam ‘HLN Fit 4 Summer’. Om die sportervaring naar een hoger niveau te tillen, mag een goede, digitale sportuitrusting natuurlijk niet ontbreken. Daarom geven wij een Huawei P40 Pro smartphone, een Huawei Watch GT 2 en Huawei Freebuds 3 weg om je sportzomer alvast goed in te zetten.

Als kinesist van de Belgische sportelite kreeg Lieven Maesschalck doorheen de jaren onder meer Justin Henin, Johan Museeuw en ons volledige nationale elftal op zijn tafel. Hij weet dus als geen ander hoe je gezond en verantwoord sport en beweegt. Om Vlaanderen uit zijn corona-winterslaap te doen ontwaken, slaat hij de handen in elkaar met hln.be om je in drie weken tijd terug fit te krijgen. Een smartphone en een flinke portie doorzettingsvermogen zijn alles wat je nodig hebt om de HLN Fit 4 Summer-uitdaging tot een goed einde te brengen. Bij wijze van duwtje in de rug geven we daarom drie toptoestellen weg die je leven als atleet behoorlijk vergemakkelijken.

Perfect uitgerust

Waag snel je kans en wie weet ben jij binnenkort perfect uitgerust voor HLN Fit 4 Summer. Wie de schiftingsvraag het meest correct beantwoordt, kan met de Huawei P40 Pro aan de uitdaging deelnemen. De tweede winnaar krijgt vervolgens de Huawei Watch GT 2 en de derde de Huawei Freebuds 3. (Beetje hulp nodig bij de hoofdvragen? Neem dan snel een kijkje op huawei.com/nl!)

Let’s play!



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Zo kan technologie je sportprestaties verbeteren

Wie technologie zegt, zegt passief naar een scherm staren. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Met hun nieuwste smartphone, smartwatch en oortjes met ruisonderdrukking creëerde Huawei een reeks producten die perfect aansluit bij een sportieve levensstijl. En dit is hoe ze dat doen!

Huawei P40 Pro

De Huawei P40 Pro is één van de meest sportvriendelijke telefoons op de markt. De elegante, robuuste smartphone is waterbestendig, laadt supersnel op (zowel bekabeld als draadloos) en kent een spectaculaire batterijduur. Dankzij zijn gezichtsherkenning functie worstel je nooit meer met het ontgrendelen van je telefoon met bezwete vingers. Wie zijn sportavonturen graag deelt met zijn volgers kan dankzij de zes (jawel, zes!) camera’s aan de voor- en achterkant de meest spectaculaire workout-foto’s en -video’s de wereld insturen.

Huawei Watch GT 2

Met een Huawei Watch GT 2 smartwatch rond je pols worden alle data van je sportsessies netjes gemeten en opgeslagen in de Huawei Health App. Zo houd je steeds het overzicht over jouw prestaties en gezondheidsparameters. De smartwatch telt onder andere je stappen en het aantal keren dat je opstaat, berekent de calorieën die je verbrandt, meet de zuurstofsaturatie van je bloed en zelfs hoe gestresseerd je bent. Door je slimme horloge te koppelen aan jouw Huawei P40 Pro geniet je zelfs van nog meer voordelen van de Huawei Health App. Wie graag sport met een streepje muziek of tijdens een pauze snel wil telefoneren, is daar met de Huawei Watch GT 2 ook maar één tap op zijn pols van verwijderd. De batterij van de GT 2 gaat een indrukwekkende 14 dagen mee zonder opladen. Je kan hem dus ook ’s nachts aanhouden zodat hij je slaapgedrag kan monitoren en je advies kan geven op basis van jouw unieke slaappatroon.

Huawei Freebuds 3

Geen sportsessie zonder muziek. Met de nieuwe Huawei Freebuds 3 geniet je van subliem geluid zonder vervelende kabels. Achtergrondruis filtert hij moeiteloos weg dankzij de ingebouwde ruisonderdrukking. Zo blijf jij steeds bij de sportles. Dankzij hun stevige, comfortabele grip hoef je niet te vrezen dat je één van je draadloze oortjes kwijt zal spelen. Zo geniet jij maximaal van grenzeloze vrijheid. Zijn indrukwekkende basfunctie zorgt ervoor dat de beats en de energie door je lichaam blijven stromen.