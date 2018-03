Wim Van Nuffelen Antwerpse jonge ondernemer van het jaar Redactie

23 maart 2018

10u24 2 Wim Van Nuffelen, zaakvoerder van Wim Verhuur uit Sint-Katelijne-Waver, is verkozen tot Antwerpse jonge ondernemer van het jaar. Bij de uitreiking gisteravond bracht hij hulde aan zijn personeel: "Zij zijn ons belangrijkste kapitaal, iedereen kan bij ons meedenken en meegroeien in het bedrijf".

In 2002 startte Wim Van Nuffelen in bijberoep een verhuurbedrijf voor bouw- en tuinmachines op, met slechts één wiellader en één graafmachine. In 2004 ging hij fulltime verder met het bedrijf. Ook zijn echtgenote, Sofie Jerumanis, stapte mee in de zaak en zegde daarvoor haar job in het onderwijs op. Het gamma werd uitgebreid met enkele tuinmachines en vandaag werken bij Wim Verhuur 45 werknemers en is het machinebestand uitgegroeid tot meer dan 2.000 toestellen. Wim Verhuur zet fel in op IT en streeft naar 24/24 online bestellingen.

Op 24 mei vindt de Vlaamse finale plaats van jonge ondernemer van het jaar met Wim Van Nuffelen als vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen.