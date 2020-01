Wim Distelmans opgelucht over vrijspraak: “Gebleken dat euthanasiewet werkt zoals hij is” Cédric Matthys KVDS

31 januari 2020

01u25 8 Wim Distelmans, voorzitter van de euthanasiecommissie, is opgelucht over de vrijspraak van de drie artsen op het assisenproces rond Tine Nys. “De euthanasiecommissie lag al lang onder vuur, maar blijkt nu toch goed werk te leveren”, zegt hij. “Ik ben enorm opgelucht. Deze uitspraak is het wachten waard geweest.”

“Het is enerzijds gebleken dat de euthanasiewet werkt zoals hij is”, aldus Distelmans. “De essentie is dat als de grondvoorwaarden worden goedgekeurd, euthanasie oké is. Daar is de jury ons ook in gevolgd.”

Fouten

“Anderzijds werkt ook onze euthanasiecommissie”, gaat hij verder. “Dossiers worden anoniem bestudeerd, door een college van 16 leden, waarin voor én tegenstanders van euthanasie zetelen. Dat fungeert als een buffer.” Al geeft Distelmans toe dat er ook fouten zijn gemaakt. “Het dossier van Tine was niet anoniem, dat klopt. We moeten zeker bekijken hoe we dat in de toekomst vermijden.”





Hij staat ook open voor het verbeteren van de euthanasiewet. “Het is goed dat de geesten door dit proces gerijpt zijn om de wet te verbeteren", vertelt hij aan VRT NWS, “zeker op het gebied van strafbepaling. We moeten ook bekijken om euthanasie mogelijk te maken bij bijvoorbeeld dementie. Dat noem ik voor alle duidelijkheid een verbetering van de wet en geen uitbreiding. De bevolking vraagt hierom.”