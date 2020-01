Wim Distelmans opgelucht over vrijspraak: “Gebleken dat de euthanasiewet werkt zoals hij is” Cédric Matthys

31 januari 2020

01u25 1 Wim Distelmans, voorzitter van de euthanasiecommissie, geeft een eerste reactie. “Dit is schitterend”, zegt hij. “Ik ben enorm opgelucht. Deze uitspraak is het wachten waard geweest.”

“Het is gebleken dat de euthanasiewet werkt zoals hij is. De essentie is dat als de grondvoorwaarden worden goedgekeurd, de euthanasie oké is. Daar is de jury ons ook in gevolgd.”

Verder vertelde hij over de euthanasiecommissie. “Onze commissie werkt. Ze fungeert als een buffer.” Al geeft Distelmans toe dat er ook fouten zijn gemaakt. “Het dossier van Tine was niet anoniem, dat klopt. We moeten zeker bekijken hoe we dat in de toekomst vermijden.”