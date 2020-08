Exclusief voor abonnees

Wim Ballieu (Balls & Glory) wil ondanks corona niet in hoekje kruipen: “Afbouwen? We openen twee nieuwe filialen”

Steven Swinnen

12 augustus 2020

05u00

Om in de storm nog je nek uit te steken, moet je ballen hebben. De Gentse kok Wim Ballieu verdient al maanden niets meer aan zijn succesverhaal Balls & Glory, en toch schakelt hij een versnelling hoger met bijkomende vestigingen in Brugge en Aalst. Met een nieuwe website is het voortaan ook mogelijk om in het hele land gehaktballen te laten leveren. "Goed eten voor weinig geld zal door corona nog belangrijker worden."