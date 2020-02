Wilsverklaring euthanasie wordt onbeperkt geldig SPS

18 februari 2020

13u12

Bron: Belga 2 De Kamercommissie Gezondheid heeft het licht op groen gezet voor het wetsvoorstel dat de wilsverklaring voor euthanasie onbeperkt geldig maakt in de tijd. Enkel CD&V en Vlaams Belang onthielden zich bij de stemming. De andere partijen stemden voor. Binnenkort staat het voorstel op de agenda van de plenaire Kamer.

Volgens de huidige wet kan iemand een wilsverklaring ondertekenen waarin hij aangeeft dat hij euthanasie wil indien hij in een onomkeerbaar bewustzijnsverlies of coma terechtkomt. Maar die aanvraag moet elke vijf jaar worden vernieuwd.

"Een onnodige administratieve verplichting voor de patiënt", vindt Barbara Creemers (Groen), die het wetsvoorstel indiende. "Eenmaal uitgevoerd, moet de verklaring geldig blijven, tenzij de betrokken partijen zich bedenken. Dan kan ze op elk moment weer worden ingetrokken".

Cijfers uit 2018 tonen aan dat van 30.000 nog levende Belgen de wilsverklaring intussen vervallen was. In 2019 alleen al zouden 7.156 Belgen hun wilsverklaring opnieuw moeten vernieuwen. "Dat wil zeggen dat dokters niet meer aan hun wens kunnen tegemoetkomen als ze in een onomkeerbare coma terechtkomen. Ons wetsvoorstel maakt hiermee komaf", legt Creemers uit.

Wie een wilsverklaring opstelde tussen 1 januari 2020 en de inwerkingtreding van de wet is bijvoorbeeld wel nog gebonden aan de geldigheidsduur van 5 jaar. Zij kunnen op elk moment kiezen om die wilsverklaring om te zetten in een wilsverklaring van onbeperkte duur, weet Robby De Caluwé (Open Vld), die het voorstel amendeerde.