Wilmès waarschuwt voor nieuwe beperkingen op korte termijn: "Kans is heel groot” TT

24 september 2020

15u51

Bron: Belga 436 De kans is groot dat de versoepelingen die gisteren in de Veiligheidsraad werden beslist, binnenkort alweer worden teruggedraaid. Dat heeft premier Sophie Wilmès (MR) laten verstaan in de Kamer. “De evolutie van de gezondheidssituatie in ons land is niet voordelig”, aldus de premier, waardoor de kans “heel groot is dat we op korte termijn met meerdere beperkingen zullen komen”.



De Nationale Veiligheidsraad besliste gisteren om een aantal coronaregels te versoepelen. De veelbesproken ‘bubbel van vijf’ is vervangen door een flexibel systeem, waarbij het aantal dichte sociale contacten afhankelijk wordt van de epidemiologische situatie. Zoals die nu is, zal iedereen vijf nauwe contacten mogen hebben buiten het gezin. Ook de regels rond het dragen van mondmasker werden aangepast. Op rustige plaatsen zal geen mondmasker meer nodig zijn.

Verschillende parlementsleden hadden kritiek op sommige beslissingen of op de manier waarop de beslissing werd gecommuniceerd. Ze vrezen voor te veel verwarring en betreuren ook dat de aangekondigde epidemiebarometer nog niet klaar is.



Premier Wilmès spreekt tegen dat de versoepelingen "buitensporig" zijn. De beslissing om privéfeesten, zoals trouwfeesten, opnieuw te laten doorgaan onder dezelfde regels als de horeca is geen versoepeling, maar een "harmonisering", aldus de premier.

Meer beperkingen

Over de sociale contacten is er volgens Wilmès veel gediscussieerd. Ze benadrukte dat het aantal sociale contacten beperkt zal worden naarmate de epidemiologische situatie erger wordt. Volgens haar is het risico dan ook groot dat er binnenkort meer beperkingen komen.

Als het advies van de experts uit Celeval gevolgd zou worden, zouden het land of bepaalde regio's naar code oranje worden overgeschakeld en zou het aantal nauwe contacten dalen van 5 naar 3 per maand. In regio’s met code rood, een risico dat bestaat voor Brussel, zouden burgers maar maximaal 1 nauw contact mogen hebben. Het is echter nog niet zeker of het advies van Celeval daarin gevolgd zal worden.

Dat moet duidelijk worden als de barometer klaar is. Dat zou volgens Wilmès de komende dagen het geval moeten zijn.

