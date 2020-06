Wilmès veroordeelt feestje op Flageyplein, De Crem dreigt met boetes van 250 euro HR

24 juni 2020

14u47 6 Premier Sophie Wilmès (MR) heeft de persconferentie na de Veiligheidsraad afgetrapt met een uitbrander voor wie deelneemt aan samenscholingen. Daarmee verwees ze naar het feestje van afgelopen weekend op het Flageyplein in Brussel. “Dit roept woede en onbegrip op bij de bevolking”, zegt Wilmès. “We zijn nog niet klaar met het virus.”

Premier Wilmès betreurt de samenscholingen die er waren op het Flageyplein. “Dit roept woede en onbegrip op bij de bevolking”, klinkt het. “Vooral dan bij zij die de maatregelen sinds het begin van de crisis nauw hebben opgevolgd. Ik ben mij ervan bewust dat voor sommigen de examens net gedaan zijn en dat voor anderen de zomer net begint. Weliswaar denken de jongeren die aanwezig waren dat ze veilig zijn voor Covid-19, maar dat is niet zo. Als u uzelf in gevaar brengt, brengt u ook anderen in gevaar”, zegt Wilmès.

“Er zijn steeds minder regels, maar ze moeten wel nageleefd worden”, benadrukt de premier. “We gaan over naar fase 4 vanaf 1 juli. De gouden regels blijven van kracht: respecteer de hygiëneregels, doe uw activiteiten buiten, neem voorzorgsmaatregelen bij mensen in de risicogroepen en respecteer de veiligheidsafstand.”

De Crem: “Boetes van 250 euro”

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) reageerde meteen na de Veiligheidsraad bij VTM Nieuws over de verwijzing naar het feestje op het Flageyplein. “Dit is een veroordeling”, zegt De Crem. “De vrije burgers hebben de regels aan hun laars gelapt. Dit is niet voor herhaling vatbaar.”

“Er is ook een belangrijke rol voor de lokale besturen, naast de rol van de politie”, vervolgt De Crem. “Het gebeurde op het grondgebied van Elsene. Er zullen maatregelen genomen worden om het samenbrengen van mensen te verhinderen. Er is ook een oproep voor absolute burgerzin. Ze moeten beseffen dat het virus niet dood is. Er kunnen boetes uitgeschreven worden. Wie de wetgeving niet respecteert, riskeert men een boete van 250 euro. Die kunnen ook hoger liggen als het niet de eerste keer is.”

